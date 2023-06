In de voorronde van de Gold Cup heeft Natio Suriname de wedstrijd tegen Puerto Rico zaterdagavond verloren na strafschoppen.

In de reguliere speeltijd bleef de stand op 0-0. Meteen daarna volgden strafschoppen en werd de stand 4-3 in het voordeel van Puerto Rico.

Natio is met het verlies uitgeschakeld voor verdere deelname aan het toernooi. Een flinke domper voor de coach en het team aangezien het doel was om zich te plaatsen voor de poulefase van de Gold Cup en in die poule te overleven.