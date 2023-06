Kenny B en Niels Destadbader nemen videoclip op in Wit Santi

De populaire Surinaams-Nederlandse zanger Kenny B was zaterdag samen met de Belgisch zanger Niels Destadsbader in het Inheemsdorp Wit Santi in Suriname. Ze hebben samen met kinderen en andere dorpelingen een deel van de videoclip opgenomen van het lied “Liefs voor later”, dat recent is uitgebracht.

In een heel ontspannen en luchtige sfeer hebben de twee artiesten een deel van de Inheemse gemeenschap verbonden met hun nieuwste lied. In de muziekvideo is er ook een fragment opgenomen met voormalige Suripop artiest Ruben Swedo, die eveneens afkomstig is uit Wit Santi. Swedo vertolkte tijdens de Suripop show van 1994 het welbekende lied “Ala ten nanga yu”. Met zijn gitaar zong hij dit lied, terwijl Kenny B, Niels en de aanwezigen spontaan meezongen.

Kenny B blijft solidair met de Inheemsen in de strijd voor de wettelijke erkenning van de collectieve grondenrechten. Dat heeft hij opnieuw laten blijken tijdens het bezoek aan het dorp. “We moeten niet kijken naar de meerderheid, maar naar gerechtigheid voor de Inheemsen”, aldus de artiest.

Hij doelde hierbij op het feit dat Inheemse volken ten opzichte van overige groepen in de samenleving de minderheid vormen, maar dat ze als oorspronkelijke bewoners het volste recht hebben op hun grond. Tegen die achtergrond zal volgens de artiest het recht moeten zegevieren voor Inheemse volken, meldt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

“Dit land wordt geclaimd door een heleboel mensen, maar ik ben mij ervan bewust dat dit land de Inheemsen toebehoort. Eenieder die hier kwam, heeft de Inheemsen aangetroffen en het zou verkeerd zijn als we hen vergaten”, benadrukte Kenny B.