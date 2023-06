Plannen Diaspora Instituut Nederland ter ondersteuning onderwijs in Suriname

Afgelopen woensdag heeft het bestuur van het Diaspora Instituut Nederland (DIN) een goed gesprek gehad met de Surinaamse minister van onderwijs Dr. Henry Ori. Gesproken is over de plannen die DIN heeft ter ondersteuning van het onderwijs in Suriname.

De DIN-voorzitter, John Brewster, gaf aan dat DIN op korte termijn een vijftal scholen in Suriname wil adopteren. Het gaat daarbij in eerste instantie om inrichting, materialen en meubilair. DIN richt zich echter ook op de verbetering van het onderwijssysteem door het creëren van een contextrijke leeromgeving.

Hierbij wordt gedacht aan het opzetten van een mediatheek, de opzet van een leerlingenvolgsysteem, bijscholing van leerkrachten, vernieuwing van het curriculum en de invoering van nieuwe leersystemen. DIN tracht daarbij de ouderparticipatie te stimuleren. Het moet uiteindelijk gaan om het centraal stellen van de leerling in diens ontwikkeling op school en thuis.

De DIN-voorzitter kondigde aan dat in juli 2023 een grote bijeenkomst over onderwijs zal worden georganiseerd in Nederland. Sponsoren en overige leden van de diasporagemeenschap in Nederland worden daarvoor uitgenodigd. Het doel is de onderwijsmiddelen te kanaliseren en naar Suriname te verzenden. De DIN-voorzitter zal zelf vanaf eind juli tot tweede helft van augustus 2023 in Suriname zijn en zal bij die gelegenheid de geadopteerde scholen bezoeken.

Het onderwijsministerie en DIN hebben afgesproken te komen tot een nauwe samenwerking en regelmatig overleg.