Renovatie en uitbreiding O.S. II Livorno van start

Voor gedegen onderwijs is het van belang dat onderwijsinstellingen voldoen aan de minimale voorwaarden. In het kader hiervan is er door het Kabinet van de President van Suriname een aanvang gemaakt om scholen die in een deplorabele staat verkeren te renoveren en uit te breiden. Het startsein is gegeven op donderdag 15 juni 2023 te O.S. II Livorno.

Het schoolgebouw en de schutting zullen gerenoveerd worden. Daarnaast zullen er drie lokalen en een sanitaire ruimte worden bijgebouwd. “De bedoeling hiervan is om een betere leeromgeving voor kinderen te creëren, waarbij er wordt gelet op hygiëne”, zegt Rajesh Rajcomar van de afdeling Centraal Beleidscoördinatie en Monitoring (CBCM), die belast is met de coördinatie van het project.

Projectcoördinator Rajcomar legt uit dat het geheel valt binnen de gemeenschapsprojecten van het kabinet om de samenleving zoveel als mogelijk tegemoet te komen. De school is in aanmerking gekomen door een projectvoorstel tot renovatie in te dienen bij het Kabinet van de President. Rajcomar is ingenomen met het feit dat deze lagere school in aanmerking is gekomen voor een opknapbeurt. “Als er naar de huidige situatie wordt gekeken, dan is het helemaal niet veilig voor de kinderen. De lokalen zijn al heel oud en hebben een schilderbeurt nodig. Ook het terrein van de school moet helemaal opgeruimd en opgeschoond worden”, zegt de projectcoördinator.

De leerlingen van de school, die ongeveer 155 leerlingen telt, zullen na de herstelwerkzaamheden in een kindvriendelijke omgeving de lessen kunnen volgen. Door de bouw van een schutting rondom de school, wordt ook de veiligheid vergroot. Verder is in het project meegenomen om de speeltuin en het sportveld weer toegankelijk te maken voor de leerlingen. Op dit moment worden zij vanwege het hoge gras onthouden daarvan.

Rajcomar hoopt dat de werkzaamheden binnen de geplande acht weken afgerond kunnen worden hoewel er door hoge neerslag in het gehele land, enigszins stagnatie kan optreden bij de werkzaamheden.