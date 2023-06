121.000 SRD boete voor overtreding jacht- en vuurwapenwet in ‘Bigi Pan’ gebied

Op dinsdag 13 juni 2023 is de verdachte P.G. wegens overtreding van de jacht- en de vuurwapenwet in Suriname, door LBB Nickerie overgedragen aan de politie van station Wageningen.

PG is in het ‘Bigi Pan’ gebied staande gehouden met in zijn bezit:

89 stuks kwie-kwie’s

9 stuks gevilde Koereigers

2 stuks gevilde grote Zilverreigers

een jachtgeweer zonder enige bescheiden

een buitenboordmotor

een aluminiumboot

een brandstoftank

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de zaak buiten proces afgehandeld.

De verdachte heeft een boete van SRD 121.000,- voldaan en is vervolgens heengezonden na bij proces-verbaal te zijn gehoord.

De boot en de buitenboordmotor zijn aan de verdachte afgestaan, terwijl het jachtgeweer in bewaring blijft in verband met het verdere onderzoek.