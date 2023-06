Tanden wilde katachtigen bij juwelierszaak aangetroffen en in beslag genomen

De dienst ’s Lands Bosbeheer in Suriname (LBB) heeft laten weten dat zij deze tanden van wilde katachtigen (foto) afgelopen dinsdag bij een juwelierszaak heeft aangetroffen. De tanden zijn daarbij onmiddellijk in beslag genomen en zowel de eigenaar van de juwelierszaak als de in beslag genomen tanden, zijn voor verdere afhandeling overgedragen aan de Surinaamse politie.

De dienst benadrukt dat alle wilde katachtigen in Suriname wettelijk volledig beschermd zijn volgens het Jachtbesluit 2002, verwijzend naar de Jachtwet 1954. Dit betekent dat het jagen op deze diersoorten strafbaar is.

Conform artikel 2 en 3 van de Jachtwet 1954 is het verboden om beschermde dieren te vangen, te proberen te vangen, te proberen te doden, delen van huiden en andere lichaamsdelen in bezit te hebben, dood of levend te koop aan te bieden, te verkopen, te verhandelen, te schenken, af te leveren, te vervoeren, in te voeren of uit te voeren.

“Wij willen specifiek juwelierszaken, kopers, verkopers en dragers/houders van deze tanden waarschuwen dat overtreding van de Jachtwet strafbaar is. Overtreders lopen het risico op een boete en/of gevangenisstraf. Het is illegaal om delen van beschermde diersoorten in welke vorm dan ook in uw bezit te hebben. Bij arrestatie loopt u het risico op een boete en/of gevangenisstraf”, aldus de afdeling natuurbeheer van LBB.