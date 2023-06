140 Surinamers gedecoreerd op Wereld Bloeddonordag

14 juni is de verjaardag van Karl Landsteiner, Nobelprijswinnaar en uitvinder van het AB0-bloedgroepsysteem. Op deze dag wordt ook Wereld Bloeddonordag gevierd. In dit kader zijn 84 heren en 56 dames, die voor het behoud van mensenlevens, tientallen jaren bloed doneren, gedecoreerd.

President Chandrikapersad Santokhi heeft op woensdag 14 juni waarderend zijn dankzegging uitgesproken aan deze Surinamers voor hun levensreddende gift. “Bloed doneren is een nobele daad, daar er zonder aanziens des persoons bloed wordt gegeven voor het behoud van mensenlevens”, stelt Santokhi. Hij ziet dit als een uiting van liefde voor de medemens.

Van de gedecoreerden hebben 63 donoren de onderscheiding Ridder in de Ere orde van de Gele Ster ontvangen. Deze onderscheiding is geschonken aan vrouwelijke donoren die 30 en mannelijke donoren die 60 keren hebben gedoneerd.

Aan 44 donoren is de onderscheiding Officier in de Ere orde van de Gele Ster geboden. Het betreft vrouwen en mannen die respectievelijk 45 en 90 keer bloed hebben gedoneerd.

De hoogste onderscheiding Commandeur in de Ere orde van de Gele Ster is geboden aan 33 donors, welke gereserveerd is voor vrouwen en mannen die respectievelijk 50 en 100 bloeddonaties hebben gedaan.

Het bloedgeven geschied in Suriname en in sommige delen van de wereld onvergoed. Uit studies is gebleken dat de meest veilige bloedvoorraden komen uit vrijwillige niet gecompenseerde donoren. “Die letten veel beter op zichzelf en blijkt de voorraad veel beter en veiliger te zijn. Bij betaalde bloeddonaties weet je niet wie je binnenkrijgt omdat het vaak gaat om noodzaak van het geld anders dan de noodzaak tot doneren”, aldus bloedbank arts, Urvien Elliot.

In verband met Wereld Bloeddonordag krijgen de donoren op de bloedbank een geschenkje, deelt Elliot. Samen met jeugdambassadeur Fay King is er een film gemaakt waarin patiënten vertellen wat het voor hen betekent om bloed te ontvangen. Deze productie dient tevens als promotiefilm om het geven van bloed te stimuleren.

In de maand juni wordt er veel aan promotie gedaan. Zo is er vanaf 17 juni de mogelijkheid om ook in het Zorghotel bloed te doneren. Bekijk hier meer foto’s.