Fastfoodrestaurant Boogie’s tot nader order gesloten

Het in Suriname bekende fastfoodrestaurant Boogie’s is tot nader order gesloten. De directie meldt dat vanwege ‘dringende reorganisatie’ het besluit daartoe genomen is.

Het filiaal aan de Achillesstraat in Paramaribo-Noord werd eind mei permanent gesloten. De leiding liet toen weten dat vanwege de verslechterde economische situatie in het land zij genoodzaakt was de deuren van het filiaal te sluiten. “Elke burger, elke ondernemer voelt het”.

De directie verzekerde dat het filiaal aan de Franchepanestraat zou blijven draaien. “Wij hopen op betere tijden voor land en volk en sowieso is opgeven geen optie”, werd aan de klanten medegedeeld.

Boogie’s is een jonge onderneming in de Surinaamse horeca branche die op basis van creativiteit probeert om een eigen identiteit te ontwikkelen binnen deze sector.