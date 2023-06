‘Oranjes verdienden minstens half miljard aan koloniale uitbuiting’

De voorouders van de huidige Nederlandse koning Willem-Alexander hebben -omgerekend naar hedendaags geld- minstens een half miljard euro verdiend aan koloniale uitbuiting. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde boek Staat en slavernij.

De prinsen van Oranje speelden een belangrijke rol in de politiek van roof, uitbuiting, slavernij en dwangarbeid en hebben zich flink verrijkt met de koloniale uitbuiting van Nederlands-Indië blijkt uit het onderzoek.

De data zijn nog lang niet compleet schrijft het Algemeen Dagblad. Zo is niet bekend of de Oranjes ook voor 1675 winstuitkeringen kregen en moeten de koloniale winsten uit Suriname en het Caribisch gebied via de West-Indische Compagnie (WIC) nog worden onderzocht. Het totaalbedrag kan dus hoger uitvallen.

Volgens minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) schets het onderzoek naar de rol van de Oranjes en de Nederlandse staat in het slavernijverleden een ‘confronterend en zeer pijnlijk beeld’. Ze spreekt van een ‘ongekende schaal van slavenhandel en slavernij’, waarbij de Staat zeer betrokken was.