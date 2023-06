Armoedebestrijding en tegengaan heap leaching op agenda regeringsraad

De Surinaamse regering heeft zich diepgaand gebogen over actuele vraagstukken binnen de samenleving. Tijdens een overlegmoment van de regeringsraad op woensdag 14 juni zijn er enkele maatregelen besproken. Het betreft acties inzake armoedebestrijding en het tegengaan van milieuvervuiling, die wordt veroorzaakt door gebruik van giftige chemicaliën in de goudwinning.

In gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) geeft de woordvoerder van het Kabinet van de President, Cherlique Lilienthal een uiteenzetting van aspecten die aan de orde zijn gekomen. Volgens de functionaris heeft de regering besloten om na elke regeringsraad de nodige informatie met de samenleving te delen, zodat men op de hoogte blijft van besluitvormingen inzake actuele vraagstukken.

Tijdens de regeringsraad is het scholenproject diepgaand besproken. Binnenkort komt er samen met vicepresident Ronnie Brunswijk, first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry, een clusterteam van ministers en deskundigen een integrale vergadering over voedingsprojecten voor scholen. Dit in het kader van de armoedebestrijding. Het betreft onder andere het broodjes- en melkproject. De bedoeling van de vergadering is ook om scholen waar er behoefte is, in beeld te brengen.

Binnen de raad is verder van gedachten gewisseld over het gebruik van chemicaliën in de kleinschalige goudsector, die schadelijk zijn voor het milieu. De regering heeft onder voorbehoud – ten laste van de begroting van Natuurlijke Hulpbronnen voor het dienstjaar 2023 – een bedrag goedgekeurd om deze zogenoemde “heap leaching” tegen te gaan en daarmee milieuvervuiling een halt toe te roepen.

Verder heeft de regering haar goedkeuring gegeven aan het project betreffende het aanleggen van een verbindingsweg tussen Wakai (Nickerie) en Apoera (Sipaliwini). De grensplaats zal hierdoor sneller en veiliger bereikbaar zijn, met voordelen voor de afzet van producten en diensten.