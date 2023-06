VIDEO: Natio volop in training voor de wedstrijd tegen Puerto Rico

De nationale voetbalselectie van Suriname vertrok op 11 juni richting de Verenigde Staten. In Fort Lauderdale (Florida) wordt er twee keer per dag getraind want Natio’ speelt op zaterdag 17 juni tegen Puerto Rico in de voorronde van de Gold Cup, het kampioenschap dat eind juni aanvangt in de VS.

De technische staf heeft inmiddels de gehele spelersgroep tot haar beschikking en kan dus met een ieder in training. Sedert de aankomst in Fort Lauderdale verblijft de groep in het Marriott hotel en de sfeer zit er goed in.

Wat wel tegenvalt is het weer; in de periode juni tot en met november is het namelijk hurricane seizoen en eergisteravond moest de training wegens de slechte weersomstandigheden (er was onweer, bliksem en het beloofde hard te gaan regenen) gestaakt worden.

Ondanks dat is de selectie volop in training richting de confrontatie met Puerto Rico. Het wordt de eerste horde die op zaterdag 17 juni genomen moet worden in het DRV PNK Stadium (Fort Lauderdale), voor plaatsing voor de Gold Cup 2023.

Hieronder de definitieve selectie die zal deelnemen:

Myenty Abena, Navajo Bakboord, Sheraldo Becker, Diego Biseswar, Delvechio Blackson, Tjaronn Chery, Stefano Denswil, Anfernee Dijksteel, Warner Hahn, Florian Jozefzoon, Dhoraso Klas, Ishan Kort, Kelvin Leerdam, Dion Malone, Kenneth Paal, Shaquille Pinas, Joey Roggeveen, Joshua Sanches, Fabian Sporkslede, Mitchell te Vrede, Roscello Vlijter, Gleofilo Vlijter en Yanic Wildschut.