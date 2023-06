Agent die zwarte man uitschold krijgt toch geen leidinggevende functie bij Vreemdelingenpolitie

Begin deze week werd bekend dat een politieagent uit Dordrecht, die in 2021 werd veroordeeld voor het racistisch beledigen van een zwarte arrestant met het woord kutneger, een nieuwe leidinggevende functie had gekregen bij de vreemdelingenpolitie.

Dat juist een agent die is veroordeeld voor een racistische belediging terechtkomt op een plek waar hij veel in aanraking komt met andere culturen, zorgde voor veel verbazing en ophef.

Zo zei Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, woensdagochtend “ontzettend verbaasd” te zijn over de aanstelling. “Ik vind het vreemd dat dit überhaupt kan. Ik constateer hiermee dat er bij de politie een gebrek is aan normstelling.” Hij spreekt van “incident op incident” bij de politie. “Welke afwegingen maak je dan als organisatie? Dit is niet van deze tijd.”

De Rotterdamse politie heeft uiteindelijk woensdagavond laten weten dat hij de baan toch niet krijgt. “De eenheidsleiding van de politie-eenheid Rotterdam heeft besloten dat de aanstelling van de agent, die is veroordeeld voor een racistische belediging, ‘niet passend’ is, meldt de politie in een persbericht.”