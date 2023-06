Inverzekeringstelling ‘whadup’ met 30 dagen verlengd

De inverzekeringstelling van de 28-jarige Michaël G., bekend van zijn uitspraak ‘whadup whadup, je moet eten‘ is door de rechter-commissaris verlengd met 30 dagen. Zijn aanhouding is rechtmatig getoetst. Dit bevestigt een communicatiemedewerker van het Openbaar Ministerie Suriname (OM) tegenover Waterkant.Net.

Volgens het Korps Politie Suriname deed ene B.C. op dinsdag 6 juni aangifte tegen G. ter zake poging doodslag, poging zware mishandeling en diefstal.

Het voorlopige onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat de aangever op die dag tijdens het achteruitrijden uit een inrit aan de Naipalstraat, per ongeluk tegen een geparkeerd voertuig was aangekomen. Partijen handelden de zaak onderling af met een financiële vergoeding.

Bij aankomst thuis ontdekte de aangever dat zijn mobiele telefoon uit zijn voertuig was weggenomen. Hij belde naar zijn toestel waarna deze werd beantwoord met de woorden: whadup whadup. Deze persoon hield de beller B.C. voor een bepaalde pompstation aan te doen, zodat hij zijn toestel terug kon krijgen.

Bij aankomst op de locatie bleek het te gaan om de bekende Tik Tokker van het kanaal ‘je moet eten’. Er ontstond tijdens de ontmoeting een woordenwisseling tussen de twee mannen over de eerder ontstane schade aan de Naipalstraat. Ondanks het feit dat G. niet de eigenaar van het voertuig blijkt te zijn, eiste hij weer een financiële vergoeding.

Op een bepaald moment nam de Tik Tokker plaats achter het stuur van het voertuig van B.C. en reed opzettelijk in op de aangever en zijn broer, met wie hij op de locatie was. Ze konden zich tijdig in veiligheid brengen. Na de daad ging de verdachte er vandoor met de auto.

Na enige tijd keerde G. terug met bedoelde voertuig, stapte uit en verliet de locatie met het voertuig waarmee hij eerder was aangekomen. Bij die gelegenheid ontdekte de aangever dat zijn mobiele telefoon en geldbedragen van hem en zijn broer door de verdachte uit het voertuig waren weg genomen, waardoor hij direct het politiebureau aandeed.

De politieambtenaren troffen in het voertuig van de aangever een zwarte trui met als opschrift whadup whadup, je moet eten. Deze is hangende het onderzoek door de politie in beslag genomen. De politie van het bureau Kwatta heeft G. op vrijdag 9 juni op zijn woonadres opgespoord en aangehouden.

Na afstemming met het OM is hij in verzekering gesteld, aldus de officiële berichtgeving van de Surinaamse politie.