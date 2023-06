Truckchauffeur krijgt fikse boete voor onbedekt vervoeren zand

Een truck beladen met zand werd vandaag door de verkeerspolitie ter hoogte van de Wijdenboschbrug gestopt en de chauffeur werd een fikse boete opgelegd. Dit vanwege het feit dat de vracht niet bedekt was met een dekzeil zoals aangegeven is in het rijbesluit.

In het rijbesluit is duidelijk aangegeven hoe losse lading en de lading van houtblokken dient te geschieden, meldt de politie unit Verkeer Oost-Suriname.

A. –De maximale uitschiet mag 2 meter zijn

–De lading moet voldoen aan de vastgestelde asdruk

–De houtblokken mogen niet langer zijn dan 12 meter

–De lading mag niet hoger zijn dan de cabine van het motorrijtuig

B. Losse lading die naar haar aard niet of aan het motorrijtuig kan worden bevestigd, deugdelijk met een dekzeil of soortgelijk materiaal dient te zijn afgedekt of in een container dient te worden vervoerd.

De politie wil de gemeenschap aangeven dat de wet duidelijk is over het transporteren van ladingen. “Om te voorkomen dat u een verkeersboete krijgt moet u op uw zaken letten”.