64-jarige automobilist raakt onwel en overlijdt in auto

Een 64-jarige man in Suriname heeft vanmorgen het leven gelaten in een auto. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man het voertuig bestuurde en over de Leiding 9a met twee anderen reed, toen hij plotseling onwel werd.

De Surinaamse politie werd op de hoogte gebracht en trof het voertuig ter hoogte van de SWM op straat aan (foto). Een ambulance werd ingeschakeld voor eerste hulpverlening, maar ter plaatse bleek dat de persoon het leven reeds had gelaten.

Een arts en lijkenwagen werden in stelling gebracht, om respectievelijk de dood officieel vast te stellen en het lichaam naar het mortuarium af te voeren.

De politie van Leiding 9a was ter plaatse voor onderzoek. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de overleden bestuurder gepensioneerd brandweerman H.B. is.