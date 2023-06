Dieven stelen spiegels en wissers tijdens show Rema en Gentleman

De politie in Suriname heeft in de nacht van zondag op maandag deze drie mannen ingerekend, die tijdens de show van de buitenlandse artiesten Rema & Gentleman bij de International mall aan de Ringweg Zuid diverse onderdelen van geparkeerde auto’s zouden hebben weggenomen.

Van verschillende voertuigen werden zijspiegels en ruitenwissers gestolen. Een alerte burger was getuige hiervan en stapte naar de Surinaamse politie die ter plaatse aanwezig was.

De wetsdienaren speelden meteen in en het lukte de agenten om het voertuig waarmee de verdachten de plaats intussen hadden verlaten klem te rijden. Dit gebeurde nabij de kruising van Charlesburgweg en Ringweg Noord.

In de auto werden de verdachten Ricky K. (31) en Donovan S. (33) aangehouden. Ze hadden gereedschap in hun auto, dat door de politie in beslag is genomen. Een derde verdachte die weigerde zijn personalia door te geven is eveneens aangehouden. Hij staat meer bekend als Blastermano (32).

De verdachten zijn na hun aanhouding aan de politie van Geyersvlijt overgedragen.