Hoogste Surinaamse onderscheiding voor Indiase president Murmu

Drager Groot Ordeketen in de Ereorde van de Gele Ster. Deze hoogste Surinaamse onderscheiding is president Droupadi Murmu van de Republiek India op maandag 5 juni 2023 ten deel gevallen. Het staatshoofd kreeg de onderscheiding op het presidentieel paleis uitgereikt door president Chandrikapersad Santokhi. In aanwezigheid van notabelen sprak president Santokhi van een buitengewoon moment.

Hij plaatste de onderscheiding in het kader van president Murmu’s positie als staatshoofd. Volgens president Santokhi wordt de rol van vrouwen in leiderschapsposities meestal bepaald door hun toewijding, wijsheid, visie en kracht bij het bereiken van hun gestelde doelen. “Goede leiders, beschikken over zelfbewustzijn, versterken anderen, richten zich op het opbouwen van relaties, blijven authentiek en worden rolmodellen. Deze eigenschappen stellen onder andere leiders in staat om sterke verbindingen tot stand te brengen, die resulteren in uitzonderlijke prestaties.”

Het Surinaamse staatshoofd noemde het een grote eer om de onderscheiding te verlenen aan zijn Indiase ambtgenoot. “Als erkenning voor haar bijdrage aan inclusiviteit en het versterken van vrouwen, aangezien zij de eerste tribale en de tweede vrouwelijke president van de Republiek India is”, aldus president Santokhi.

Volgens hem symboliseert het bezoek van president Murmu niet alleen de nauwe historische band tussen Suriname en India, maar staan dankbaarheid en respect voor de voorouders, en voor diens toewijding en kracht voor het onbekende, ook centraal.

President Santokhi noemt dit een heldhaftige daad, die vandaag met trots wordt herdacht met 150 jaar Hindoestaanse Immigratie. Het is volgens hem dan ook meer dan een eer om op deze dag de prestigieuze onderscheiding aan president Murmu toe te kennen, en wel op de plek waar de immigranten vanuit India voet op bodem zetten.

“Excellentie, ga door met uw werk om onze naties en volkeren samen te brengen en uiteindelijk bij te dragen aan duurzame vrede en ontwikkeling.” Zo richtte het Surinaamse staatshoofd zich tot slot tot president Murmu.