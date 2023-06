Shaq.Sr speciale gast bij sportdag kinderen met beperking

De Ilonka Elmont Foundation organiseert deze week haar sportdag voor kinderen met een beperking. Deze wordt op 8 juni in het George Streepey Stadion aan de Rode Kruislaan in Suriname gehouden.

Deelnemende scholen zijn de SO Grietjebie, SO Jankielaan, SO Bloementuin en SO LOM Samuel. De takken van sport bedacht voor dit evenement zijn Thaiboksen, Eskimo voetbal, Djoel, Zaklopen en Gongote (een Surinaams fosteng spelletje). Het evenement wordt in samenwerking met het Fonds Kind&Handicap en Bureau Speciaal Onderwijs uitgevoerd.

Shaquille Marcus is erg enthousiast om mee te doen aan de sportdag voor kinderen met een beperking. Marcucs, die bekend is als Shaq.Sr, is oorspronkelijk artiest die uitgegroeid is tot influencer, content creator, jingle maker en marketeer. De bekende Surinamer is twee keer Suripop finalist, een keer als vocalist en een keer als componist geweest. Ook scoorde de hij twee nummer één hits in de nationale top 40 van Suriname.

Met het oog op milieuvriendelijkheid doet voor dit evenement Up To You Foundation By Van Der Jagt mee om de kinderen er bewust van te maken dat hun leefomgeving schoon moet worden gehouden. De initiatiefneemster van deze foundation, Hadassah van der Jagt, wil graag de jeugd van Suriname de 17 SDG’s van de United Nations bij brengen.