Man dood in woning aangetroffen

Buurtbewoners van de Ming Doelmanstraat in Suriname namen zaterdagavond een onaangename geur waar, die uit een woning kwam.

De buren hadden de bewoner, een alleenstaande man, bijkans anderhalve week niet gezien. Ze besloten poolshoogte te nemen en hoe dichter ze bij het huis van het slachtoffer kwamen, hoe sterker de geur werd. De Surinaamse politie werd vervolgens ingeschakeld.

De woning was potdicht, waarbij de politie van Geyersvlijt genoodzaakt was een hulpofficier in te schakelen om het huis te betreden. De identiteit van de overleden man is nog onbekend.

Ook de doodsoorzaak is vooralsnog niet bekend.