Complete verkoopstand van worstman op klaarlichte dag gestolen

Een worstman in Suriname heeft het grote publiek opgeroepen om te helpen zoeken naar twee mannen, die er met zijn verkoopstand vandoor zijn gegaan. De worstman plaatste zijn oproep zaterdag online.

Hij was met zijn worst stand voor het laatst aan de Indira Gandhiweg, ter hoogte van Welgedacht C. Zaterdagmorgen tussen 09.00u en 10.00u zouden twee mannen in een witte pick-up zijn stand hebben gestolen.

De Surinaamse worstman is ten einde raad. “Ik weet hoeveel ik heb moeten doorstaan om zo een tent op te zetten alleen”, schrijft hij.

In zijn oproep vraagt hij om uit te kijken naar zijn gestolen stand. Mocht iemand deze zien dan kan contact opgenomen worden met 8968601.