Grote groep gewapende mannen valt medewerkers op goudveld Godo-Olo aan

Een grote groep van bijkans 28 gewapende mannen heeft woensdag zes medewerkers op een goudveld in Suriname aangevallen met vuistvuurwapens en machinegeweren. Dit gebeurde in het dorp Godo-olo, in het Surinaamse ressort Tapanahony te Sipaliwini.

Waterkant.Net sprak hierover met een graafmachine operator, die door twee mannen werd aangevallen tijdens werkzaamheden. Hij verklaarde dat een ondernemer de medewerkers een job heeft gegeven om een kamp op te zetten in het achterland. Terwijl ze bezig waren werden ze aangevallen door in totaal 28 personen.

“Ze hebben op mij geschoten, maar ik ben gelukkig niet geraakt. Ik ben mishandeld en heb pijn over heel mijn lichaam”, vertelde de operator.

Ook de medewerkers zijn mishandeld zegt de operator. De aanleiding van de aanval is dat de dorpelingen ontevreden zijn met de uitgifte van de grond. De politie van Regio-Oost werd ingeschakeld en is naar het gebied vertrokken voor onderzoek.