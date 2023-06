Jarenlang misbruik en geweld bij SOS Kinderdorpen in Suriname

In mei 2021 werd SOS Kinderdorpen Nederland benaderd door drie personen, momenteel woonachtig in Nederland, die melding maakten van misbruik in het voormalige SOS Children’s Villages Suriname. Het misbruik vond plaats tussen 1990 en begin 2000.

Naar aanleiding van de ontvangen meldingen heeft SOS Children’s Villages International een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau uit Nederland opdracht gegeven om de incidenten uit het verleden te onderzoeken en de behoefte aan ondersteuning van de getroffen mensen vast te stellen.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat zeker negentien kinderen en jongvolwassenen in een periode van ruim dertig jaar op meerdere manieren misbruikt in een voormalig kinderdorp van SOS Kinderdorpen in Suriname. Het gaat onder meer om verkrachting, verwaarlozing en stok- en zweepslagen.

“Wat er in het kinderdorp in Suriname is gebeurd, betreuren wij ten zeerste. Wij vinden het verschrikkelijk dat wij er destijds niet in zijn geslaagd om alle kinderen en jongeren veilig te houden. Dit druist in tegen alles waar wij ons hard voor maken”, liet de organisatie in een verklaring weten.

Een delegatie van SOS Children’s Villages International is naar Suriname gereisd om een formele verontschuldiging aan te bieden aan de personen die in het verleden getroffen zijn door misbruik en om de persoonlijke plannen voor integrale ondersteuning aan elk van hen te presenteren.

SOS Children’s Villages International heeft in februari 2023 in Suriname het onderzoeksrapport aan alle betrokkenen gepresenteerd en officieel excuses aangeboden. Op dit moment worden de getroffen personen op twee manieren ondersteund. Ten eerste ontvangen zij ondersteuning en een maandelijkse financiële bijdrage om in de eerste levensbehoeften te voorzien. Daarnaast worden persoonlijke plannen opgesteld, waarbij wordt gekeken wat op lange termijn nodig is voor heling en zelfredzaamheid. De plannen omvatten psychosociale hulp, opleiding, materiële steun en/of financiële steun voor het opstarten van een bedrijf.

Op 1 juni 2023 is Arian Buurman, algemeen directeur SOS Kinderdorpen Nederland, uitgenodigd bij het NPO2 programma Nieuwsuur om over de misstanden in het voormalig kinderdorp in Suriname te praten.