De 38-jarige arrestant Rawindra G. meer bekend als Dew, die op 3 april reeds was ontvlucht tijdens het afhalen van kleding op zijn woonadres aan de Helena Christinaweg in Suriname, is donderdagavond weer ontsnapt. Dit keer uit het ziekenhuis.

De man was onder politiebewaking opgenomen in het ziekenhuis. Kort voor zijn ontvluchting bracht hij een bezoek aan het toilet.

Vandaar is hij op een op een onbewaakt moment weggeglipt. De Surinaamse politie is bezig met zijn opsporing en aanhouding.