Doekhie uit bezorgdheid: “1.500 hectare grond, inclusief deel Bigi Pan-gebied, weggegeven voor aanleg diepwaterhaven”

Politicus Rachied Doekhie heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over het feit dat de Surinaamse regering 1.500 hectare aan grond in Nickerie, inclusief een deel van het bijzonder beheersgebied Bigi Pan, heeft uitgegeven aan de aanleg van de nieuwe diepwaterhaven, Port of Nickerie. Doekhie zegt in gesprek met Waterkant.Net dat er bij het startsein van de aanleg van de nieuwe diepwaterhaven vorig jaar verzuimd is om eerst een milieurapport op te vragen bij het NIMOS.

“Alle ogen in het westen zijn daarom gericht op het NIMOS, omdat niemand zich kan voorstellen dat er een positief rapport kan zijn in een bijzonder beheersgebied. Terwijl eerder bij Braamspunt voor slechts twee zeeschildpadden alles is stopgezet. Dit wordt op zijn zachts gezegd een debacle als NIMOS zich niet houdt aan de nationale en internationale richtlijnen”, benadrukt de NDP’er.

Volgens Doekhie zouden er naar verluidt ‘bepaalde grappenmakers’ bij het NIMOS zijn, die tjukus (steekpenningen) in deze kwestie willen aannemen om het rapport op te maken. Degenen die oprecht bezig zijn, worden dan onder druk gezet.

De Port of Nickerie is een initiatief van de overheid in samenwerking met NV Havenbeheer Suriname, Phoenix Development Company en Port of Rotterdam. Het startsein werd in november 2022 door president Santokhi gegeven. Volgens planning moet de aan te leggen haven in 2025 af zijn.

Doekhie betwijfelt de haalbaarheid van dit project, omdat een jaar verder het nog steeds niet duidelijk van waar de nodige 5.4 miljard US dollars zullen worden opgehoest.

“Niemand heeft nog kunnen weten wie de mensen zijn en wat ze van plan zijn. Laat de mensen van de Haven van Rotterdam ons beginnen te vertellen hoe groot hun emplacement is. Wij geven weg een stuk grond bijna drie maal groter dan Utrecht voor een haven. Welke dwaas gaat overigens een container brengen naar Nickerie om op een vrachtwagen te laden en naar Paramaribo te rijden? Voor mij is het een scam. Men wil die 1.500 hectare op een goedkope manier wegtroffelen”, aldus de politicus.