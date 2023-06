Vandaag onlineverkiezing leden Jeugdraad Suriname

Het startsein van de landelijke onlineverkiezing van de Jeugdraad Suriname geschiedt donderdagochtend op het Ewald P. Meyer Lyceum aan de Mr. Eduard J. Brumastraat. Het startsein, om 07.00 uur, gaat gepaard met een statement door minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken. 

Landelijk zullen jongeren tussen 12 en 25 jaar in de gelegenheid zijn om hun stem via hun mobiel/computer uit te brengen op de kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de Jeugdraad. De stemming start om 07.00 uur en duurt tot 18.00 uur.

62 kandidaten dingen mee naar een van de 29 plekken in de Jeugdraad Suriname. De uitslag van de verkiezing wordt om 20.00 uur bekendgemaakt door de Verkiezingscommissie.

De jongeren kunnen slechts stemmen op de kandidaten van hun district. Als eerst dienen zij de website van de Jeugdraad Suriname te bezoeken op www.jeugdraad.sr, waarna zij op de website van de Jeugdraad Suriname hun ID-nummer en geboortedatum moeten invoeren om toegang te hebben tot het stemportaal.

Jongeren die nog geen ID-kaart hebben, kunnen hun ID-nummer achterhalen uit hun familieboek of paspoort of een uittreksel van het bevolkingsregister.

De stemmer moet wel over een emailadres beschikken, want voor de beveiliging zal er een inlogcode worden gemaild naar de stemmer. Deze inlogcode moet worden ingevuld, waarna de stemmer in de gelegenheid wordt gesteld om zijn/haar stem uit te brengen.

De stemmer mag zijn/haar stem uitbrengen op maximaal het aantal zetels per district, dus heeft een district bijvoorbeeld 3 zetels, dan mag de stemmer op maximaal 3 kandidaten stemmen. De kandidaten met de meeste stemmen zullen zitting nemen in de jeugdraad Suriname.