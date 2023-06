Auto vliegt al rijdend in brand op Ringweg-Noord

Drama afgelopen nacht voor een Toyota Raum bestuurder op de Ringweg-Noord in Suriname. Al rijdend vloog de linkervoorband in brand en kort daarna stond de wagen in lichterlaaie.

De bestuurder reed over de Ringweg-Noord richting Johannes Vermeerstraat. Ter hoogte van Club Aventura vloog naar zijn zeggen de linkvoorband in brand. Hij zag een bandenzaak 50 meter verwijderd en reed de wagen ernaar toe in de hoop water te vinden om het vuur te blussen.

Bij de zaak aangekomen trof hij een put met water aan. Terwijl hij bezig was water te vullen in een fles sloeg het vuur over en stond de wagen binnen enkele seconden in lichterlaaie.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld, maar kon bij aankomst het voertuig niet meer redden. Naar zeggen van de automobilist zijn ook enkele van zijn persoonlijke spullen zoals telefoon, rijbewijs en dokterskaart in de brand verloren gegaan.

De bestuurder bleef ongedeerd. Het voertuig is volledig afgebrand.