Boringen in Nickerie op zoek naar aardolie

In opdracht van Staatsolie Maatschappij Suriname, is het bedrijf Well Service Petroleum Company Limited uit Trinidad and Tobago in Nickerie bezig met het boren van exploratie-putten op zoek naar aardolie.

In het kader hiervan hebben hebben diverse functionarissen van het district Nickerie zich gisteren georiƫnteerd bij de exploratie boringen in het ressort Wageningen.

DC Senrita Gobardhan, DNA-leden Madsaleh en Jhakry en vertegenwoordigers van diverse ministeries bezochten de locatie tegenover het vliegveld van Wageningen.

Bij aankomst op de boorlocatie werd de delegatie welkom geheten door de experts ter plaatse, waaronder de Project Manager Krisha Lutchman. Hierna volgde een aangepaste rondleiding met daarbij de nodige uitleg over de boringen die in opdracht van de Surinaamse oliemaatschappij worden uitgevoerd.