80-jarige man in diepe rust overvallen door rovers

Een 80-jarige man in Suriname kreeg afgelopen nacht de schrik van zijn leven, toen twee criminelen zijn woning aan de Agilalaan plotseling binnendrongen en hem in zijn slaap overvielen.

Het slachtoffer was in diepe rust, toen de verdachten de voordeur open trapten en het huis binnendrongen. Ze overrompelden hem in zijn slaap en vroegen meteen naar waardevolle spullen.

Hierop antwoordde het slachtoffer dat hij geen waardevolle goederen en geld in huis heeft. Gelijk daarna hoorde hij de verdachten zeggen dat de buren wakker waren waarna ze weg renden.

Het slachtoffer heeft een schaafwond aan zijn linker elleboog opgelopen. De politie van Uitvlugt werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Het is vooralsnog niet bekend wat de indringers allemaal hebben buitgemaakt.

Van de overvallers ontbreekt nog elk spoor.