Man aangehouden voor stelen pakken zoutvlees uit supermarkt

De Surinaamse politie heeft de 48-jarige K.R. meer bekend als ‘Trump’ maandag aangehouden. Hij zou drie pakken zoutvlees uit een supermarkt hebben gestolen meldt het Korps Politie Suriname.

De wetsdienaren die na de melding van het strafbare feit de plek aandeden voor onderzoek, constateerden dat de verdachte de supermarkt was binnen gelopen en op een bepaald moment drie pakken zoutvlees wegnam zonder te betalen. De man verliet de supermarkt maar werd kort daarna door het winkelpersoneel staande gehouden.

Nadat hem werd voorgehouden dat hij de betaling moest voldoen en dit weigerde werd de hulp van de politie ingeroepen. Bij de komst van de wetsdienaren werd de verdachte overgedragen, waarna hij ter voorgeleiding werd overgebracht naar het politiebureau.

Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat K.R. in de maand april 2023 reeds betrokken was in een soortgelijke zaak, waar hij eveneens drie pakken zoutvlees in een supermarkt aan de Sastrodisoemoweg had weg genomen. Deze verdachte maakte het tot een gewoonte om goederen uit winkels en supermarkten weg te nemen zonder te betalen.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is K.R. hangende het onderzoek in verzekering gesteld.