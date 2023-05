Bouterse: “Als ze me oppakken, zou ik zeggen: hou rekening, ik rook Morello”

Vanmorgen vond in Paramaribo de verdere behandeling van het hoger beroep van het 8 decemberstrafproces plaats. Hoofdverdachte Desi Bouterse liet na afloop van de strafzaak aan journalisten weten dat hij erbij blijft dat hij onschuldig is en zich daarom niet druk maakt over een eventuele aanhouding indien hij later dit jaar ook door het Hof van Justitie in Suriname wordt veroordeeld. Hij bereid zich daar ook niet op voor.

“Als ze me oppakken, zou ik zeggen: hou rekening, ik rook Morello. Als je maar voldoende voor me brengt”, was de reactie van de ex-legerleider. Hoewel de NDP-leider niet wakker ligt van deze strafzaak is benaderd hij het wel voorzichtig. Dit, omdat naar zijn zeggen hij in de afgelopen periode zaken heeft zien gebeuren, die in eerste instantie onmogelijk bleken te zijn. “Dus, why not!”, aldus Bouterse. Wat er zal gebeuren met de NDP als hij wordt opgepakt, heeft hij nog niet over nagedacht. De NDP is volgens hem een sterke organisatie en gaat verder.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) vertegenwoordigd door waarnemend procureur generaal Astrid Niamut, heeft vandaag wederom benadrukt dat Bouterse medepleger is van aan 15-voudige moord met voorbedachte rade na kalm beraad. Bouterse vindt echter dat de vervolging de zaak helemaal niet begrijpt en de nadruk daarom verkeerd legt. “Begrijpt men hoe deze zaak ontstaan is? Men probeert natuurlijk de zaken anders voor te schotelen”, stelt Bouterse. De zaak zal op 31 juli worden voortgezet. Dan zal advocaat Irwin Kanhai dupliceren. Hierna volgt dan het laatste woord van de verdachten, waarna een datum bepaald kan worden voor het vonnis.

Kanhai vindt dat er helemaal geen duidelijk is in wat er precies op 7 en 8 december 1982 is gebeurd. “We kunnen er niet van uitgaan dat militairen moeten oefenen om op 2 meters afstand iemand dood te schieten. Daar heb je als militair geen oefening voor nodig. Er is dus iets gebeurd wat wij niet kunnen verklaren en we hebben daar ook geen moeite voor gedaan om te kunnen verklaren wat er is gebeurd”, aldus Kanhai. Hij vindt het op zijn zachtst gezegd lachwekkend wanneer de vervolgingsambtenaar zegt dat er schietoefeningen door militairen zijn gehouden, omdat ook een kind van 5 jaar op 2 meters afstand iemand kan doodschieten. Hij gaat ervan uit dat een militair niet meer dan twee schoten nodig heeft om iemand dood te schieten.

Advocaat van de nabestaanden, Hugo Essed, vond het knap van de vervolgingsambtenaar dat zij juist met de verklaringen van getuigen, die Bouterse in zijn voordeel heeft laten horen (Van Haperen en Graanoogst), heeft kunnen concluderen dat er sprake is geweest van voorbedachte rade. “Het feit dat Bouterse de verklaring heeft afgenomen van Kamperveen en er geen twijfel bestaat dat deze verklaring een gedwongen verklaring is geweest, dat ook bijdraagt aan het bewijs dat hier sprake is geweest van voorbedachte rade”, aldus Essed. Verder noemt hij de moorden een wandaad die de Surinaamse rechtsorde ernstig geschokt heeft, maar ook voor ernstige leed gezorgd heeft voor de nabestaanden.