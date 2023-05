Sharman is passieve houding politie zat; voorstander toekenning opsporingsbevoegdheid aan MP

Vicevoorzitter Dew Sharman van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) merkt dat de toenemende criminaliteit en vooral de georganiseerde misdaad in Suriname uit haar voegen treedt. “Niet alleen commune delicten, maar ook ernstige misdaadactiviteiten waaronder berovingen met heel veel geweld zien we gebeuren in de samenleving. Wat doet die regering? Niks doen is geen optie”, zei de parlementariër dinsdag tijdens de openbare vergadering.

Volgens de volksvertegenwoordiger wordt met zo een passieve houding van autoriteiten een verkeerd signaal gegeven aan vooral criminelen. Soms lijkt het volgens hem inderdaad erop dat de informatiepositie van criminelen beter is dan van de autoriteiten zelf. Hierdoor weten ze precies waar en hoe ze moeten toeslaan en dat er vanuit de justitiële en politieautoriteiten weinig actie komt.

“Een ander signaal dat zeker ook wordt gegeven met het niet in voldoende mate optreden vanuit Justitie en Politie is naar de samenleving toe. Want de samenleving denkt dat die niet in voldoende mate beschermd kan worden door de politie, dus krijgen de mensen de neiging om zich legaal dan wel illegaal te bewapenen. En dat is precies niet de kant die wij moeten opgaan om het recht in eigen handen te nemen”, aldus Sharman.

Hij deed een beroep op assembleevoorzitter Marinus Bee om zijn invloed aan te wenden bij de regering om de nodige investeringen te plegen, waardoor de veiligheid van de samenleving kan worden gegarandeerd.

Hij is zelf voorstander ervan om indien nodig zelf andere gewapende machten, waaronder de Militaire Politie (MP), de opsporingsbevoegdheden te geven zodat zij hierin kunnen ondersteunen. Als wetten veranderd moeten worden, dan zal dat ook moeten gebeuren.