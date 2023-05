Bejaarde vrouw (77) dood in woning; vermoedelijk sprake van misdrijf

De politie in Suriname heeft vanmorgen het lijk van de 77-jarige K.B. in verre staat van ontbinding in de keuken van haar woning aan de Smithfieldweg in het district Saramacca aangetroffen.

Wetsdienaren van politiebureau Groningen en van de Forensische Opsporing (F.O.) deden na een melding van buurtbewoners, dat er een lijk in verre staat van ontbinding in een woning aan de Smithfieldweg lag, het adres aan voor onderzoek.

Aan de hand van de aangetroffen situatie heeft de politie geconstateerd dat K.B., die alleen woonde, vermoedelijk door misdrijf om het leven moet zijn gebracht meldt het Korps Politie Suriname.

Het ontzielde lichaam van de bejaarde vrouw is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek, ter obductie door de politie in beslag genomen.