Vp Brunswijk: “Niemand moet me komen corrigeren of op het matje roepen”

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft donderdag tijdens een regeringspersconferentie beloofd dat hij zijn ontevredenheid over eventuele zaken in de Surinaamse regering, niet meer via de pers zal bespreken. Hij heeft president Chan Santokhi ook duidelijk gemaakt dat hij onder geen enkele voorwaarde zal accepteren dat hij op het matje zal worden geroepen.

“Ik ga niet meer naar de pers gaan, maar rechtstreeks naar de president. Maar niemand moet me komen corrigeren of de vp op het matje roepen. Dat ga ik niet accepteren. Dat sma e kon corrigeer mi dat wat de vp daar zegt, ongehoord is. Mi wakti a man dati ete, maar a no kon na vergadering ete. Mi na prit pangi. Ik zeg de dingen precies zoals ze zijn”, benadrukte de tweede man van het land.

Hoewel Brunswijk geen namen heeft genoemd, zou hij in zijn uitspraken vermoedelijk verwezen hebben naar de verklaring van Bibis-minister Albert Ramdin. De bewindsman heeft in een radio-interview aangegeven dat hij de kritiek van de vp op de president ongepast en onacceptabel vindt.

Het was donderdag precies drie jaar dat de regering Santokhi-Brunswijk aanzit. In het kader hiervan is er ook een boekwerk uitgegeven met alle verworvenheden van deze regering. Zowel Santokhi en Brunswijk benadrukten dat zij elkaar in de resterende twee jaren niet meer zullen belemmeren. Het gaat om samenspel en eenheid binnen de coalitie.