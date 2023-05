LIM FM geteisterd door stroomuitval; Limburg vermoedt sabotage

LIM FM Suriname heeft de afgelopen periode tijdens actualiteitenprogramma’s vaker te maken gehad met stroomuitval. Directeur Clifton Limburg denk niet dat het om een toeval gaat, maar vermoedt dat het radiostation gesaboteerd wordt.

Tijdens Bakana Tori woensdag werd het station weer ‘uit het niets’ getroffen door stroomuitval. De directeur meent dat aan de hand van de manier hoe de stroom in één keer helemaal uitviel het op sabotage lijkt.

De mediaman zegt dat manschappen van de NV Energie Bedrijven Suriname hem hebben voorgehouden dat het geen sabotage is, maar hij sluit dat niet uit.

Het radiostation beschikt niet over een generator. De directeur zegt dat met de vele stroomuitvallen het nu hoogtijd is om een in huis te hebben. Hij kan die op dit moment niet aanschaffen. Er zal binnenkort speciaal voor de aanschaf ervan een inzamelingsactie opgezet worden.

Volgens Limburg zijn de programma’s van LIM FM niet weg te denken, dus het probleem moet spoedig opgelost worden.