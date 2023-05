Drie mannen aangehouden voor seks met uit huis weggelopen minderjarige meisjes

De Onderzoeksunit van politie Santodorp in Suriname heeft in de nacht van maandag op dinsdag 23 mei Herman W. (27), Darryl W. (25) en Donovan A. (20) aangehouden. Ze zouden tegen betaling seks hebben gehad met twee minderjarige meisjes, die van huis waren weggelopen.

De moeder van de vermiste meisjes deed maandag aangifte van vermissing bij de politie. De meisjes K. (16) en R. (15) waren sinds zondag 21 mei van huis vertrokken om naar de winkel te gaan, maar niet huiswaarts gekeerd.

Een neef had voor het laatst nog telefonisch met hun gesproken, waarbij de meisjes aangaven dat ze bij een café aan de Waterkant waren en op een taxi wachtten. Iets later op de middag kwam de 16-jarige thuis aan, waarna de moeder de politie inschakelde.

De tiener werd door de politieambtenaren verhoord en al gauw werd duidelijk dat de meisjes de nacht hadden doorgebracht met twee jongemannen in een appartement te Wanica.

K. bracht de politie naar diverse plekken waar ze met haar zusje was. Van haar zusje ontbrak toen nog elk spoor. Volgens K. was haar zusje een keer door een man met een zwarte wagen opgehaald. Gaande het onderzoek belde die man K. om haar te ontmoeten en kennelijk seks met haar te hebben.

Afgesproken werd dat hij een vriend zou sturen om haar op te halen. De zus zou dan bij die vriend slapen tot de volgende ochtend. Toen de vriend kwam om de zus op te halen, werd hij door de politie van Santodorp aangehouden.

Het bleek te gaan om Herman W. (27) de broer van de persoon met wie de vermiste R. voor het laatst was. Vervolgens werd op aanwijzing van Herman gereden naar Sunny Point, waar zijn broer Darryl W. (25), de man met de zwarte auto, werd aangehouden.

Rond 02.00 uur werd de vermiste R. achterhaald. Ze bracht de wetsdienaren naar het appartement op Wanica waar ze samen met haar zus K. was. Daar hadden ze seks met twee jongens gehad en drugs en alcohol genuttigd.

Bij het appartement werd de derde verdachte Donovan A. (20) aangetroffen en aangehouden. Volgens R. had ze later in de avond, toen ze door Darryl opgehaald werd seks met hem in een pension te Wanica. Ze kreeg toen ook geld van hem.

De verdachten zijn hangende het onderzoek na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De Onderzoeksunit Santodorp gaat door met het onderzoek.