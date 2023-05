Verhoogde visumkosten Amerikaanse ambassade per 30 mei

Ingaande 30 mei moet er meer betaald worden voor een visumaanvraag bij de Amerikaanse ambassade in Suriname.

De aanvraagkosten voor een bezoekersvisa voor zaken of toerisme (B1/B2’s) en andere nonimmigrant visa (NIV) voor studenten en deelnemers van uitwisselingsprogramma’s gaan van USD 160 naar USD 185.

De aanvraagkosten voor bepaalde op petitie gebaseerd NIV voor uitzendkrachten (H, L, O, P, Q en R categorieƫn) worden van USD 190 verhoogd naar USD 205.

De aanvraagkosten voor een verdragshandelaar, verdragsinvesteerder en verdragsaanvrager in een speciaal beroep (E-categorie) stijgen van USD 205 naar USD 315. De Amerikaanse ambassade in Suriname accepteert momenteel geen E-visum aanvragen.

Andere consulaire tarieven blijven hetzelfde. Aanvragers die al aanvraagkosten hebben betaald die momenteel geldig is en niet is verlopen, maar die nog niet zijn verschenen voor hun visumgesprek of wachten op de behandeling van hun zaak, krijgen geen extra kosten in rekening.