Navencio Vola (7) maakte afgelopen seizoen 103 goals in 36 duels

De 7-jarige Navencio Vola levert voor zijn leeftijd uitzonderlijke voetbalprestaties in Suriname. Hij scoorde bij de landelijke U8 competitie maar liefst 74 doelpunten in 14 wedstrijden en werd gekroond tot de absolute topscorer. Bij de U10 behaalde hij niet de meeste doelpunten, maar is wel clubtopscoorder met 29 doelpunten uit 22 duels.

In totaal maakte Vola afgelopen seizoen 103 goals in 36 wedstrijden. Zijn team, Anubis Warriors, is uitgeroepen tot U10 kampioen.

Al gauw viel het jongetje op tijdens de trainingen van Anubis Warriors. Dat hij bedreven is achter de bal, blijkt uit de interesse van een buitenlandse voetbalschool, die de opkomende voetballer wil laten overkomen.

Ook top Surinaamse voetbalteams zijn geïnteresseerd in de talentvolle Vola. “Mijn plan is om mijn zoon in augustus in Europa te krijgen”, zegt vader Nabian Vola aan Waterkant.Net.

De vader laat weten dat hij progressie maakt, om de visa van zijn zoon te regelen om naar het buitenland te kunnen vertrekken. Van QN-Sport mag de 7-jarige deelnemen aan de Real Madrid Fundación Clinic en het bedrag van €300 voor deelname wordt door QN-Sport zelf betaald.