[UPDATE] ‘Seasonband gaat zonder voorzanger Rowe verder’

Rowane (Rowe) Blijd, de bekende en meest geziene voorzanger van The Seasonband, zou niet meer betrokken zijn bij de muziekformatie van Suriname.

Rowe heeft al een tijdje niet opgetreden met de band en in de muzikale wandelgangen doen allerlei wilde geruchten de ronde. Wat er precies aan de hand is willen Blijd nog manager Roberto ‘Roba’ Banel kwijt. Beiden houden de lippen stijf.

Opmerkelijk is dat het management van de band op 9 mei een bekendmaking online heeft geplaatst waarin staat vermeld dat buiten het management niemand gerechtigd is boekingen aan te nemen of voorschotten te ontvangen. Of dat te maken heeft met het uittreden van Rowe is niet duidelijk.

Met zijn mogelijke uittreden zou de voorzang gevormd worden door ‘Sandro siki bigs’ Maknack en Enverny ‘soul catcher’ Watson. Blijd maakte eerder ook deel uit van muziekformatie Effe Anders.

UPDATE: Rowe en zijn management lijken geschrokken door de commotie die is ontstaan naar aanleiding van het bericht van waterkant.Net. De zanger laat zojuist weten dat hij vanmiddag in gesprek gaat met het management over lopende zaken die spelen binnen de band.