QN Sports tekent contract met Real Madrid Foundation voor clinics in Suriname

Na drie maanden van hard werken heeft QN Sport + Television N.V. het voor elkaar gekregen. Van 20 t/m 25 augustus organiseert QN Sport + Television N.V. als official local partner van de Real Madrid Foundation, voetbalclinics voor de jeugdtalenten van Suriname.

Na een ontvangen bericht heeft QN Sport + Television N.V. niet getwijfeld en direct van de mogelijkheid gebruik gemaakt, om Fundacion Real Madrid, een van de grootste voetbalclub ter wereld, naar Suriname te halen.

Deze clinics zijn reeds eerder verzorgd in het Caribisch gebied met name in Aruba en Bonaire. Het contract is door de CEO van QN Sports, Quaraisy Nagessersing, getekend in februari met in navolging de presentatie in april in Madrid. Dit heeft plaats kunnen vinden nadat is gebleken dat QN Sports aan alle gestelde voorwaarden van de Real Madrid Foundation voldoet.

QN Sports is officieel het partnerschap met de Real Madrid Foundation voor minimaal twee jaar aangegaan en biedt aan 75 talentvolle Surinaamse voetballers in de leeftijd tussen 8 en 14 jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan deze unieke voetbalclinic.

De 75 voetballers kunnen zich in de categorieën U10, U12 en U14 inschrijven indien aan de vastgestelde voorwaarden voldaan wordt. Ook gediplomeerde coaches komen in aanmerking voor een ééndaagse cursus, verzorgd door de professioneel opgeleide trainers van de Real Madrid Foundation. Hiervoor zijn er maar 30 plaatsen beschikbaar.

Alle voetballers die de clinic volbrengen, krijgen aan het eind een certificaat van de Real Madrid Foundation uitgereikt. Dit certificaat geldt als eeuwig bewijs van deelname hieraan.

Als kers op de taart wordt er na afloop van de clinic tevens bekendgemaakt, wie als grootste talent en beste coach, in aanmerking komt voor een geheel verzorgde trip naar het World Challenge Toernooi volgend jaar in Real Madrid City en het officiele trainingscomplex Valdebebas.

De registratie begint op maandag 8 mei van 10.00u-14.00u in de Bindamall aan de Franchepanestraat 107-109.