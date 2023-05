Caribbean Pinkster Party zaterdag 27 mei met Passion en Gio

Na de gezellige Caribbean Party met Kasimex vorige maand, is er op zaterdag 27 mei 2023 tijd voor de Caribbean Pinkster Party in de Sir Winston Club Rijswijk.

Op die avond wordt het supergezellig met live muziek van de populaire band PASSION. Special guest is niemand minder dan GIO! Tussendoor draaien GILLY GONZALES, SHANN en MEO MANIA de lekkerste hits.

Begin je Pinkster weekend gezellig bij Carifesta in de Sir Winston Club!

Kaarten zijn 20 euro maar in de voorverkoop nu te koop voor 15 euro ex.fee hier via Eventbrite. Er zijn ook speciale LADY TICKETS: 2 dames voor 25 euro en GROEP TICKETS: 5 personen voor 65 euro! Daarnaast zijn er ook VIP tafels voor 50 euro pp. Bel of app voor meer info 0626328025.

Het wordt weer een echte Carifesta avond zoals je van ons gewend bent en een dag om nooit te vergeten, met gezelligheid, leuke mensen en altijd een topsfeer, dus haal je kaarten op tijd!

CARIBBEAN PINKSTER PARTY

Zaterdag 27 mei 2023

Tijd: 23.00 – 04.00u

Sir Winston Club

Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk

Gratis parkeren in de garage op de hoek van de Lange Kleiweg en Kessler Park

(NAVIGATIE invoeren: P.C. Boutenslaan 101, 2288 AG Rijswijk)

Surinaamse catering aanwezig by Royal java Food

VIP TAFEL: ap 06-26328025 voor meer info.

Dresscode: nette kleding – geen sportkleding of petjes e.d.