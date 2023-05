Doorbraak in ‘beerput moordzaak’: echtgenote bekent man te hebben vermoord en gedumpt

In de zaak waarbij de 54-jarige Ramesh Pershad levenloos in de beerput op het achtererf van zijn woonadres in Suriname werd aangetroffen, heeft de 41-jarige partner Geeta C. de moord op hem bekend. Ook de tweeling dochters van 17, Tara en Zara, hebben bekend iets meer van de zaak af te weten, verneemt Waterkant.Net uit bronnen dichtbij het onderzoek van de politie.

Obductie op het lichaam van de man bracht naar voren dat hij middels stompgeweld het leven heeft gelaten. Vanaf het begin van het onderzoek ontkende de vrouw iets van de moord af te weten. Tijdens het onderzoek viel zij echter door de mand en heeft toegegeven hem om het leven te hebben gebracht en hem vervolgens in de beerput te hebben gedumpt.

Het lichaam van de man werd afgelopen maandag door een familielid in de beerput aangetroffen nadat hij als vermist bij de Surinaamse politie was opgegeven. De aangifte werd dagen na zijn vermissing door zijn partner gedaan op aandringen van de familie. Het voertuig van Ramesh, zijn telefoon en andere bezittingen werden onbeheerd aangetroffen getroffen.

Geeta C. en haar 17-jarige tweelingdochters, die vanaf het begin van het onderzoek waren aangehouden en in verzekering waren gesteld, werden donderdag na te zijn voorgeleid bij de rechter-commissaris in vrijheid gesteld. Het Surinaamse Openbaar Ministerie tekende echter beroep hiertegen aan, waarna het Hof van justitie het beroep van het OM in de spraakmakende zaak gegrond achtte.

Het OM gaf aan dat er na de beslissing van rechter-commissaris tot invrijheidstelling, nieuwe vervolgdossiers door de politie waren opgestuurd naar het Parket. In de vervolgdossiers van de Forensische Opsporing zouden er nieuwe feiten en omstandigheden aan het licht zijn gekomen die een ander licht werpen op de zaak. Het OM gaf aan dat de ruimte moet worden geboden aan de politie om de verdachten te confronteren met deze nieuwe feiten.

Advocaat van de verdachten, mr. Maureen Nibte, was vanmorgen nog niet bekend met de inhoud van de nieuwe vervolgdossiers omdat ze daar de beschikking nog niet over heeft.

Zij vraagt zich af waarom de politie niet vanaf het begin van hun aanhouding deze informatie in het strafdossier heeft laten opnemen. “Nu de rc zeer terecht de inverzekeringstelling onrechtmatig heeft getoetst wordt er ineens met alle voortvarendheid allerlei vervolgdossiers naar het Parket opgestuurd”, merkte de raadsvrouw op.

Indien deze informatie in een vroeg stadium in het strafdossier was verwerkt, dan was de rc kennelijk meteen tot een ander oordeel gekomen.