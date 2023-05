Gezochte Guyanese roofverdachte door RBTP aangehouden

Het is de leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in samenwerking met de inlichtingendienst gelukt om de roofverdachte Damion J. (40) aan te houden en overgedragen aan de recherche.

Damion wordt ervan verdacht samen met een andere man betrokken te zijn bij een gewapende roofoverval in de loop van de vorige week. Twee mannen werden in het politie ressort Nieuwe Haven door de twee verdachten overvallen.

De verdachten, waarvan één gewapend was met een vuistvuurwapen, maakte een halsketting van geel metaal en een geldbedrag in vreemde valuta en Surinaamse dollars buit.

Na de beroving vluchtte de twee mannen te voet in een onbekende richting. Na goed speurwerk werd Damion, die de Guyanese nationaliteit bezit, in het ressort Uitvlucht aangehouden ter voorgeleiding.

Aan de houding van de tweede verdachte wordt hard gewerkt. Het onderzoek in deze zaak is in volle gang.