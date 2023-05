Automobilist rijdt voetganger op trottoir aan en gaat ervandoor

De politie in Suriname zoekt de bestuurder van een grijs gelakt voertuig, die afgelopen maandag een voetganger op het trottoir aanreed en vervolgens wegreed.

Het bureau Flora kreeg op maandag 15 mei 2023 de melding binnen van een aanrijding tussen een personenauto en een voetganger aan de Parastraat. Bij aankomst troffen de wetsdienaren een manspersoon op de langs de weg lopende berm aan.

Het voorlopige onderzoek van de Surinaamse politie heeft uitgewezen dat de 27-jarige voetganger op het trottoir stond. Op een bepaald moment is hij door een grijs gelakte voertuig, dat vanuit de richting van de Coesewijnestraat kwam en naar de richting van de Floralaan ging, aangereden.

De autobestuurder reed na de aanrijding door en liet het slachtoffer in hulpeloze toestand achter. Door de slag heeft de voetganger D.A. een armfractuur en een barst wond aan zijn achterhoofd opgelopen en klaagde van pijn over zijn gehele lichaam.

Per ontboden ambulance werd het verkeersslachtoffer afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo alwaar hij ter verpleging in de ziekeninrichting is opgenomen.

De politie doet een beroep op de doorrijder van het grijs gelakte voertuig zich aan te melden bij de politie van het politiebureau Flora.

Verder wordt op de gemeenschap het beroep gedaan om alle informatie die kunnen leiden tot het achterhalen van deze doorrijder door te spelen via het alarmnummer 115, de gratis tip lijn 179 of aan de politie van voormeld politiebureau op de telefoonnummers 494900 of 530750.