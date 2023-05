Voertuig in kanaal na verkeersongeval met meerdere auto’s

Bij een verkeersongeval aan de Magentakanaalweg in Suriname, waarbij vier voertuigen betrokken waren, kwam één der partijen in het kanaal terecht met zijn voertuig. Niemand raakte gewond bij het ongeval.

De bestuurder van een wit gelakt Toyota Wish, die met een hoge snelheid over bovengenoemde weg reed richting de Mohamed Rashid Pierkhanweg, raakte onwel achter het stuur.

Zijn voertuig kwam hierdoor in botsing met een tegenligger alsook zijn voorrijder. Als gevolg hiervan is de voorrijder in het kanaal terecht gekomen.

Door de botsing raakte een achterband van de veroorzaker los, waarna het voertuig meters verder tot stilstand kwam. Drie voertuigen die niet rijdbaar waren, zijn per sleepwagen weggevoerd. De vierde auto had lichte schade had de plaats inmiddels verlaten.

De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek.