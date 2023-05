20-jarige vrouw die spacecake op bestelling maakt aangehouden

De Narcotica Brigade in Suriname heeft deze week een 20-jarige dame aangehouden, omdat ze spacecake op bestelling maakt voor jongeren.

De verdachte P.D. maakte onlangs het cake-achtig baksel, waarin soft drugs (vermoedelijk marihuana) zijn verwerkt, voor een student. Hij gaf op zijn beurt een stuk aan een medestudente.

De zaak kwam aan het rollen toen deze medestudente na het eten van een stukje cake ziek werd. De ouders brachten haar naar de Spoedeisende Hulp, waar geconstateerd werd dat ze drugs in haar lichaam heeft.

De ouders hebben de zaak onderzocht en kwamen er achter dat haar dochter een stukje cake had gegeten. Een klasgenoot had een spacecake besteld, waaruit ze een stuk had gegeten.

De politie werd ingeschakeld die naar het adres ging waar de cake was besteld. In eerste instantie was de moeder van de 20-jarige aangehouden. Ze werd na verhoor heengezonden, omdat uit onderzoek bleek dat haar dochter de cake had gebakken.

Zij gaf toe op verzoek van haar klanten spacecake te hebben gebakken waarin marihuana was verwerkt. De jonge vrouw werd door de Narcotica Brigade aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.