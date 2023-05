Het bekende nummer Para van Baad Jury uit Suriname is nu al meer dan 2 miljoen keer bekeken op YouTube.

De videoclip haalde de views in iets meer dan 6 maanden. De 1 miljoenste view werd binnen een maand gehaald.

De artiest wiens echte naam Jurmail Merto is, is opgegroeid in Moengo en vanaf jongs af aan bezig met muziek. Hij is in korte tijd razend populair geworden.

De videoclip van Para is hieronder te zien.