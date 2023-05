Bronzen borstbeeld dichteres Johanna Schouten-Elsenhout gestolen

Het bronzen borstbeeld van de Surinaamse dichteres Johanna Schouten-Elsenhout is gestolen van het voorterrein van het Cultureel Centrum Suriname (CCS) aan de Henck Arronstraat.

Het beeld is losgerukt van de sokkel. Het CCS-bestuur is geschokt over de diefstal. De gemeenschap wordt gevraagd om alle tips en informatie over het voorval te delen met voorzitter Nadia Becker op het nummer 8857495 of ondervoorzitter Elviera Sandie op het nummer 8912424.

De onthulling van het borstbeeld vond plaats op 8 maart 2011, tijdens de viering van de honderdste Internationale Dag van de Vrouw. Het werd gemaakt door beeldend kunstenaar Erwin de Vries.

Johanna Isidoro Eugenia Schouten-Elsenhout (11 juli 1910–23 juli 1992) debuteerde in 1962 in het tijdschrift Soela en kwam daarna met twee poëziebundels in het Sranan: Tide ete (Vandaag nog, 1964) en Awese (Begeesterd, 1965). Van een aantal gedichten bezorgde Jan Voorhoeve een Nederlandse vertaling in Surinaamse gedichten (1973), andere gedichten verschenen in vertaling in 1995 in de Spiegel van de Surinaamse poëzie.

Schouten-Elsenhout schrijft in ‘diep’ Sranan, vol odo’s (spreekwoorden), woordwendingen en symboliek uit de creoolse cultuur. Zij bespreekt de angst voor het bestaan en de waardigheid van de mens in diep peilende gedichten die niet doen vermoeden dat een volksvrouw aan het woord is die in poeticis autodidact is. Belangrijk is haar verzameling odo’s Sranan pangi (Surinaamse omslagdoek, 1974). De Sticusa-prijs voor 1974 kreeg de dichteres uitgereikt voor haar hele oeuvre. In 1987 werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van de Gele Ster.