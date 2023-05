61-jarige bromfietser in ziekenhuis overleden na aanrijding twee dagen eerder

Een 61-jarige bromfietser is zaterdagmorgen in het Mungra Medisch Centrum (MMC) in het district Nickerie overleden, nadat hij donderdag aan de Parmessarweg was aangereden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Paradise deed na de melding van een aanrijding tussen een bromfiets en een personenauto de locatie aan voor onderzoek. Daarbij is gebleken dat zowel de bromfietser A.K. als de autobestuurder D.W. (35) over de Parmessarweg reden in de richting van de Boonackerpolder, waarbij de bromfietser voorreed.

Op een gegeven moment maakte de bromfietser een manouevre naar rechts om vermoedelijk een inrit op te rijden. Bij die gelegenheid werd hij door de personenauto geraakt, met als gevolg dat de bromfietser ten val kwam en gewond raakte.

Per ontboden ambulance werd het verkeersslachtoffer A.K. voor medische hulp afgevoerd naar het MMC. De bromfietser werd ter verpleging in de ziekeninrichting opgenomen, alwaar hij in de morgen van 13 mei 2023 het leven heeft gelaten.

Het rijbewijs van de automobilist die niet onder invloed van een bedwelmend middel bleek te zijn, is ingevorderd. Beide voertuigen zijn hangende het onderzoek door de politie in beslag genomen.

Zaterdag was er in Nickerie nog een verkeersdode. Bij een aanrijding tussen een auto en een bromfiets kwam een vrouw om het leven. Ze zat samen met haar zoon op de bromfiets toen ze werden aangereden door de auto.