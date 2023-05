Bij een aanrijding vanmorgen aan de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname, is een fietser om het leven gekomen.

Het zou gaan om een aanrijding waarbij ook een personenwagen en een lijnbus betrokken waren (foto).

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Vermoedelijk heeft de bestuurder van de auto de fietser geschept en is daarna achterop de bus geknald.

De Surinaamse politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.