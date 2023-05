Food Basket concept moet ondernemerschap in Suriname stimuleren

Met de promotie van het Food Basket concept hoopt de Surinaamse regering klein ondernemerschap onder de samenleving te stimuleren. Intussen zijn er landelijk al zes Food Baskets die goed en zelfstandig draaien. Stanley Dijksteel, adviseur van de president zegt op woensdag 10 mei 2023 dat de promotie van Food Basket vooral belangrijk is voor de ontwikkeling van achtergestelde buurten.

Het concept houdt in dat er in achtergestelde wijken mensen worden geïdentificeerd die bereid zijn te ondernemen door zo’n Food Basket winkel te draaien. Hierbij worden 20 ft containers omgebouwd tot mini-supermarkets waar basisgoederen tegen een lagere prijs worden verkocht. Deze prijzen komen tot stand in samenwerking met ondernemer en door uitschakeling van de tussenhandel.

“De prijzen reizen de pan uit vanwege de verschillende schakels tussen de importeur en de consument. Hierdoor is het voor de consument het waar 45% duurder dan bij de groothandel. Om dat te voorkomen zijn we bezig om in alle wijken foodbaskets neer te zetten, dat gepaard gaat met het maken van een ondernemer”, aldus Dijksteel.

De producten worden aangeboden volgens de door de Food Basket vastgestelde prijzen. Volgens Dijksteel ontstaat hierdoor een soort sociale controle in de buurt, die erop toeziet dat men zich daaraan houdt. Buurtbewoners kunnen hun handelswaar ook te koop bieden via de Food Basket. Bij hoge productie kunnen die verkocht worden aan de centrale registratie.

Een voorbeeld hiervan is een visserscollectief van 45 gezinnen in Nickerie die zoute vis produceert, verpakt en verkoopt aan de centrale Food Basket. Deze worden dan verkocht via alle Food Baskets landelijk. “We willen in totaal 40 landelijk plaatsen waardoor we zo veel mogelijk alle achtergestelde wijken kunnen bedienen”.

De raadsman voegt eraan toe dat het de bedoeling dat de winkelhouder overtijd eigenaar van de Food Basket wordt door deze af te lossen.